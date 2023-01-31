Полицейский разворот: получится ли у МОК вернуть Россию на Олимпиаду? Главная спортивная организация говорит о возможном смягчении санкций, но пока это просто слова

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Лед, в котором российский спорт находится на протяжении последнего года, не то, что бы тронулся, но начал немного потрескивать. Международный олимпийский комитет (МОК) открыто рассуждает о возможном возвращении россиян в нейтральном статусе на мировые старты, но эта перспектива не радует не только давних оппонентов, но и некоторых людей в самой России. Рассказываем подробнее об инициативе МОК и оцениваем шансы на ее успешную реализацию.

По примеру тенниса

Турниры под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA) с самого 24 февраля успешно проходят с участием российских и белорусских игроков, которые выступают в нейтральном статусе и спокойно встречаются на корте с теми же украинцами. Однако МОК потребовался почти год, чтобы обратить на это внимание. В конце января 2023-го в организации выступили с резонансным заявлением.

Концепция использования нейтрального флага поддерживается подавляющим большинством участников олимпийского движения. Она отражает то, что мы видели на практике в течение последних двух недель во время розыгрыша Australian Open. Считаем, что данная концепция хорошо зарекомендовала себя. Аналогичная практика присутствует в велоспорте, а также в ряде профессиональных лиг в Северной Америке и Европе, — заявили в МОК.

Фото: Patrick Hamilton/Keystone Press Agency Карен Хачанов на Australian Open 2023

За несколько дней до этого в комитете рассказали о том, что обсуждают с международными спортивными организациями возможность выдачи индивидуальных разрешений российским и белорусским спортсменам для участия в турнирах. При этом уточнялось, что на допуск могут рассчитывать только атлеты, соблюдающие антидопинговые правила и не замеченные в публичной поддержке проведения СВО на Украине.

Тема с возвращением россиян и белорусов касается, по большей части, Олимпиады 2024 года в Париже. Точнее, допуска представителей этих стран до квалификационных соревнований, без которых попасть на Игры невозможно.

Сила противодействия

Заявления МОК вызвали достаточно предсказуемую реакцию на Украине. Глава Национального олимпийского комитета (НОК) страны Вадим Гутцайт заявил, что допуск россиян до Игр может заставить украинцев бойкотировать соревнования. В МОК оперативно ответили, что считают такую позицию контрпродуктивной и противоречащей олимпийским принципам.

Позже к Гутцайту подключился президент страны Владимир Зеленский. Он высказал сожаление по поводу позиции МОК и заявил, что не хочет разбираться в мотивах, которыми руководствуется комитет.

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press Владимир Зеленский

Наиболее жестким было заявление советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка. Он обвинил президента МОК Томаса Баха в поощрении действий России, а также в подкупе с ее стороны. В организации не оставили эти обвинения без ответа.

МОК самым решительным образом отвергает это и другие клеветнические заявления. Они не могут служить основой для какого-либо конструктивного обсуждения, — заявили в организации.

Однако дело не ограничилось претензиями со стороны украинцев. К протесту присоединилась Польша: министр спорта страны Камиль Бортничук заявил о создании коалиции против участия России в Олимпиаде-2024. По его словам, в авангарде этого движения также стоит Великобритания. Кроме того, функционер заявил о желании привлечь к этому движению как можно больше стран.

Нечто подобное уже происходило в футболе. В конце февраля ФИФА и УЕФА очень хотели ограничиться лишением российских сборных и клубов национальных атрибутов, но Польша потребовала полного отстранения, пригрозив бойкотом матча квалификации ЧМ-2022. Позже о гипотетическом бойкоте заявили еще с десяток стран, а международные футбольные организации испугались и пошли на поводу у протестующих.

Интересно, как в подобной ситуации поступит МОК? Тем более, призывы к бойкоту уже звучат не только от Украины и Польши. Председатель Латвийского олимпийского комитета Жоржс Тикмерс заявил о том, что по состоянию на сегодняшний день его страна не готова ехать на Олимпиаду с допущенными на нее россиянами.

Сами не рады

Удивительно, но заявления МОК понравились не всем даже в России. Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев, например, призвал бойкотировать Олимпиаду в Париже, если россиянам не разрешат выступать на ней с флагом и гимном. По его словам, сейчас Олимпийскому комитету России (ОКР) нельзя идти на уступки. Подобной позиции придерживается и коллега Васильева — легендарная биатлонистка Ольга Зайцева.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Станислав Поздняков

Глава ОКР Станислав Поздняков в своем Telegram-канале поспешил ответить сторонникам бойкота. Он назвал это прямым путем к изоляции отечественного спорта на два олимпийских цикла, то есть на восемь лет.

Как раз именно этого всеми силами добиваются наши оппоненты. При этом история не знает случаев, когда бойкот имел бы позитивный эффект для развития спорта в отдельно взятой стране, — написал Поздняков.

С главой ОКР трудно не согласиться, ведь он прекрасно осознает, что геополитическая ситуация в любой момент может поменяться, а вслед за этим резко изменится и позиция международных спортивных организаций.

Бойкот же со стороны России действительно видится тем самым фатальным шагом, к которому «доброжелатели» так хотят подтолкнуть российский спорт.