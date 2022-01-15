Победа в эстафете и скандал с тренером: итоги этапа КМ в Рупольдинге

В воскресенье серебряной медалью россиянина Александра Логинова завершился шестой этап Кубка мира по биатлону. По итогам соревнований сборная России не сумела завоевать максимальную квоту участников на Олимпийские игры. Однако этап в Рупольдинге запомнился победой мужской сборной России в эстафете и бронзовой наградой женской команды, которая выиграла свою медаль без старшего тренера Михаила Шашилова, угодившего в скандальную историю. Рассказываем подробнее о новостях из национальной команды.

Золото, серебро и бронза

В спринтерской гонке российские спортсмены выступили неубедительно. Лучший результат показал Максим Цветов, занявший 21-е место. Лидер команды Александр Логинов оказался на 32-й позиции, но он исправился в гонке преследования, завоевав серебряную медаль. Россиянин не смог обогнать только стального француза Кентена Фийона Майе, выигравшего три последних старта.

Женщины в спринте также выступили неважно. У Кристины Резцовой пропала скорость, и она финишировала 20-й, ниже своих соотечественниц Светланы Мироновой и Валерии Васнецовой. Чудес не произошло и в гонке преследования, где Ирина Казакевич сумела подняться на 14-ю строчку. Впрочем, индивидуальных медалей от российских женщин никто не ждал и бронза Резцовой в масс-старте в Анси остается единственной наградой в сезоне.

Кристина Резцова Александр Вильф/РИА Новости

Зато россияне отыгрались в эстафетах. Конечно, сказалось и то, что соперники дали передохнуть лидерам, но едва ли это принижает бронзовый успех у женщин и победу мужской команды. Вероятно, именно эти результаты во многом определят состав на Олимпиаду.

Если говорить о результатах сезона в целом, спортсмены выступают немного выше ожиданий. Логинов взял золото и серебро, Латыпов — два серебра, Резцова — бронзу. В эстафете золото и две бронзы у мужчин, женщины добавили серебро и бронзу. Плюс есть победа в супермиксте, которую добыли Резцова и Антон Бабиков. Результаты приличные, но оценивать работу российской биатлонной семьи будут только после Игр в Пекине.

Состав сборной

Сборная России не смогла получить полную квоту на Олимпиаду, поскольку оказалась вне топ-3 рейтинга мужской и женской команд. В Пекин отправятся по пять российских биатлонистов и биатлонисток.

Нельзя сказать, что уменьшение квоты серьёзно ударило по биатлонистам, поскольку на индивидуальные медали могут замахнуться только три спортсмена: Александр Логинов, Эдуард Латыпов и Кристина Резцова. Причём Латыпов под вопросом из-за положительного теста на COVID-19. Если болезнь не скажется на его здоровье, он отправится на Олимпиаду, а сейчас вынужден поддерживать форму на карантине.

Эдуард Латыпов Kalle Parkkinen/Newspix24/Global Look Press

Третье место в мужской команде должно достаться 22-летнему Даниилу Серохвостову, который занимает 26-е место в общем зачёте Кубка мира, а на две последние позиции претендуют четверо россиян: Александр Поварницын, Карим Халили, Максим Цветков и Антон Бабиков. Предполагается, что вакантные места займут Цветков и Халили, которые были участниками победной эстафеты в Рупольдинге.

О составе женской команды заранее сообщил тренер сборной России Николай Загурский.

Эстафетная четвёрка и Нигматуллина – это прямые кандидаты на поездку на Олимпиаду, – сказал Загурский в эфире «Матч ТВ».

Помимо Резцовой в эстафете принимали участие Валерия Васнецова, Светлана Миронова и Ирина Казакевич. Ульяна Нигматуллина до Нового года показывала второй результат в команде, но сейчас у неё спад. Однако её включение в состав более чем очевидно.

Скандал с тренером

На этой неделе также появилась информация о возможном увольнении старшего тренера женской сборной России Михаила Шашилова. По информации NEWS.ru, в распоряжение руководства Союза биатлонистов России (СБР) попали два видео. На одном наставник запечатлён спящим в комнате для подготовки лыж, а на другом идёт нетвёрдой походкой где-то в районе стадиона.

Однако из данного видео невозможно установить, действительно ли тренер был пьян и находился ли он в таком состоянии во время работы. Расследования никто не проводил. Тест на алкоголь Шашилов не сдавал. Поэтому ему совершенно точно не грозила отставка с формулировкой «за нарушение режима». Как говорится, нет состава преступления.

Однако то, что старший тренер женской команды иногда выпивает, не является секретом, о чём рассказал Sport24 четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов.

До меня доходили слухи, что Шашилов любит выпивать. Не могу утверждать, я с ним не пил, но слухи идут, они не беспочвенны. Достаточно того, что у него практически не берут интервью: он ведь не может ответить ни на один вопрос, – заявил Тихонов.

Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов Александр Вильф/РИА Новости

Само по себе выпить алкоголь не является нарушением закона, а когда и где Шашилов употребляет спиртные напитки, конкретно его личное дело, если это не сказывается на результатах команды.

При этом NEWS.ru также стало известно, что между Шашиловым и президентом СБР Виктором Майгуровым состоялся разговор, в ходе которого тренер обещал не давать новых поводов говорить о себе в таком тоне до окончания Олимпиады. Не исключено, что тренер действительно нарушил режим во время соревнований в Оберхофе. Причиной этого можно назвать стресс от приближающейся Олимпиады и травмы его воспитанницы Анастасия Шевченко. Уже в Рупольдинге никаких претензий к 62-летнему специалисту не было.

Однако он пропустил эстафетную гонку. Но здесь причина в подозрении на коронавирус. Речь об увольнении Шашилова не поднималась. И Виктор Майгуров негативно оценил появление информации об отставке в прессе.

Вопрос об отставке Михаила Шашилова не стоит. Вбрасывать в СМИ такую информацию накануне Олимпийских игр — это удар по сборной России, — цитирует Майгурова ТАСС.

С ним трудно не согласиться. Скорее всего, появление этой новости связано с будущей борьбой за пост руководителя СБР.

По последней информации, окончательный состав на Олимпиаду будет сформирован и оглашён в понедельник. Но перед Играми в Антхольце пройдёт седьмой этап Кубка мира.