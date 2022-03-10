Пираев проведёт бой с Аббасовым за титул чемпиона AMC Fight Nights

Российский боец Мариф Пираев станет следующим соперником чемпиона лиги AMC Fight Nights Наримана Аббасова. Это информацию корреспонденту NEWS.ru подтвердили в окружение российского спортсмена.

Аббасов не покинул лигу. Он остался и проведёт бой с Пираевым, — сказал источник.

Встреча пройдёт в лёгком весе. В данный момент Пираев проходит подготовку к поединку в Таиланде. У поединка пока нет даты, но планируется, что он состоится в мае-июне.

28-летний азербайджанец Аббасов является чемпионом AMC Fight Nights с 2019 года. В последнем поединке, который прошел в сентябре прошлого года, он победил россиянина Шамиля Завурова.

29-летний Пираев выступает по многим видам спорта. По правилам ММА он последний раз дрался также в сентябре 2021 года, когда победил Куата Хамитова из Казахстана.