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Петерансель выиграл 3-й этап «Дакара» в классе внедорожников

Xinhua/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

спорт [ версия для печати ]

Французский автогонщик Стефан Петерансель стал победителем третьего этапа ралли «Дакар» в классе внедорожников. Второе место по итогам дня досталось Нассеру Аль-Аттии из Катара, а тройку лучших замкнул поляк Якуб Пшигонски.

У ряда ведущих пилотов возникали серьёзные трудности в ходе прошедшего дня. На машине победителя ралли «Дакар-2010» Карлоса Сайнса возникли проблемы с передним левым колесом, которое едва не оторвалось. В связи с этим испанец потерял больше трёх часов. Более 40 минут потерял самый титулованный раллист за всю историю Себастьен Лёб. Не избежал проблем и российский участник Владимир Васильев. Сайнс и Васильев до финиша этапа ещё не добрались.

Ранее News.ru сообщал, что французский мотогонщик команды Yamaha Ксавье де Солтре стал победителем третьего этапа ралли-марафона «Дакар-2019», проходящего по территории Перу. Вторым финишировал чилиец Пабло Квинтанилла (Husqvarna), третьим — аргентинец Кевин Бенавидес (Honda). Старт третьего этапа прошел от Сан Хуан Де Марконы до Арекипы (лиазон — 467 км, спецучасток — 331 км). Таким образом, после трех этапов лидером общего зачёта в категории мотоциклов стал Квинтанилла.


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