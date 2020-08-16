Кубок президента РФ: в Крылатском проходит отбор на ЧЕ

На московском гребном канале в Крылатском проходят международные соревнования по гребле на байдарках и каноэ «Кубок президента Российской Федерации».

Это мужские, женские и смешанные состязания в шести дисциплинах на различных дистанциях: эстафета, байдарка, каноэ, пара-каноэ, лодки Дракон, SUP. В них участвуют около 370 спортсменов, включая сильнейших атлетов из сборной России и ряд представителей иностранных государств.

Организаторы турнира подготовили для гостей обширную развлекательную программу, включающую в себя выступления музыкальных коллективов и военного оркестра.

Владимир Путин ранее направил приветствие участникам соревнований, заявив, что это большое и долгожданное событие для любителей этого зрелищного вида спорта. Как сообщил президент Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ Евгений Архипов, Кубок президента станет для российских спортсменов первым большим стартом в 2020 году.

Самые яркие кадры с мест соревнований — в галерее NEWS.ru.