Переписка Рудковской и Загитовой попала в Сеть

https://static.news.ru/photo/52668c74-fd25-11ea-bb21-fa163e074e61_660.jpg Алина Загитова Фото: Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Скриншот переписки фигуристки Алины Загитовой и жены Евгения Плющенко Яны Рудковской опубликовала команда тренера Тутберидзе. Из переписки становится понятно, что Рудковская будто бы предлагает Загитовой перейти к Плющенко.

Загитова отказывается, но жена олимпийского чемпиона настаивает:

Евгений Викторович просил тебе передать, что он тебя очень ждёт, и я тоже. В ноябре мы открываем наш каток в Московской области, а в марте и в Москве. Льда будет много, специалистов тоже.

@teamtutberidze_

Скриншот переписки команда Тутберидзе подписала так:

Никто никого не переманивает?

Ранее NEWS.ru сообщал, что двукратная чемпионка мира, серебряный призёр Олимпиады-2018 российская фигуристка Евгения Медведева объявила о возвращении в группу тренера Этери Тутберидзе, под руководством которой работала ранее. Сейчас Медведева находится на 13-м месте рейтинга Международного союза конькобежцев.