Олимпийские игры, которые должны были пройти летом 2020 года, не изменят своего названия в 2021 году, несмотря на их перенос из-за коронавируса.
Игры сохранят название Олимпийские и Паралимпийские игры Токио — 2020, — говорится в пресс-релизе МОК.
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах после переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ согласился перенести ОИ на один год, писал NEWS.ru. Перенос летних Олимпийских игр в Токио из-за пандемии коронавируса грозит финансовыми потерями в размере около $5,8 млрд.
Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА)
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