https://static.news.ru/photo/b0102d82-6dd1-11ea-a8fc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Олимпийские игры, которые должны были пройти летом 2020 года, не изменят своего названия в 2021 году, несмотря на их перенос из-за коронавируса.

Игры сохранят название Олимпийские и Паралимпийские игры Токио — 2020, — говорится в пресс-релизе МОК.

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах после переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ согласился перенести ОИ на один год, писал NEWS.ru. Перенос летних Олимпийских игр в Токио из-за пандемии коронавируса грозит финансовыми потерями в размере около $5,8 млрд.