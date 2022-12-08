Отказ вернуть РФ деньги за перенесенный ЧМ по волейболу назвали «жлобством» Депутат Свищев призвал Международную федерацию волейбола вернуть деньги за отмененный ЧМ в РФ

Фото: Meng Dingbo/XinHua/Global Look Press

Отказ Международной федерации волейбола (FIVB) выплатить России компенсацию за отмену чемпионата мира среди мужских команд является «банальным жлобством», заявил NEWS.ru глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту России Дмитрий Свищев. По его словам, FIVB радостно говорила о проведении турнира в РФ, а все связанные с отменой соревнований истории не имеют отношения к спорту. Депутат отметил, что Россия потратила много средств на проведение чемпионата мира и международная федерация должна их компенсировать.

Это банальное жлобство. Когда FIVB радостно декларировала, что будет чемпионат мира в России, вся страна готовилась, строились стадионы. Вся Россия ждала, огромное количество денег потрачено на подготовку к турниру. Такие поступки по отмене чемпионата, придуманные форс-мажоры и другие странные истории ничего общего со спортом не имеют. Если они приняли такое решение, должны компенсировать. За свои поступки надо платить. Нужно обязательно требовать компенсацию, которая покроет все ущербы, — подчеркнул Свищев.

Парламентарий выразил надежду, что российская сторона выиграет дело в Швейцарском суде, которое будет рассмотрено в декабре. Свищев считает, что история с отменой чемпионата мира по волейболу в РФ не подпадает под форс-мажор, так как страна гарантировала безопасность при проведении соревнований.

Генсек Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко сообщил, что FIVB отказалась выплачивать российской стороне компенсацию за отмену чемпионата мира. Изначально позиция FIVB состояла в том, что турнир отменяют по форс-мажору, такой пункт есть в договоре на проведение чемпионата, и он гласит, что в этом случае половина заявочного взноса возвращается заявителю. Из $40 млн, которые Россия заплатила, $20 млн должны вернуться, однако после этого FIVB поменяла позицию, так как организация понесла дополнительные затраты на проведение турнира.

Рассмотрение дела о компенсации за отмену чемпионата мира по волейболу в России начнется в декабре в гражданском суде Швейцарии. ВФВ требует компенсировать $80 млн. Также федерация обратилась в апелляционный комитет FIVB по поводу переноса мирового первенства.

Чемпионат мира по волейболу должен был пройти с 26 августа по 11 сентября в 10 российских городах, но турнир состоялся в Польше и Словении.