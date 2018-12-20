Отец Нурмагомедова назвал цену реванша с Макгрегором

Отец российского бойца смешанного стиля (ММА) Хабиба Нурмагомедова Абдулманап прокомментировал ответный поединок сына с ирландцем Конором Макгрегором.
«Предлагали 15 миллионов за реванш с Макгрегором. А зачем? 30, ребята, 30», — передаёт его слова Sport24.
Нурмагомедов-старший добавил, что в промоушене есть и другие бойцы, заслуживающие боя с Хабибом.
«Мы должны их уважать как бойцов. Этот момент тоже нужно учитывать. И Порье, и Фергюсон. Фергюсон, считаю, вполне заслуживает. Один из первых номеров по спортивной составляющей», — заключил он.
7 октября 2018 года 30-летний россиянин отстоял титул чемпиона UFC в лёгком весе.
Российский боец остаётся непобеждённым в MMA: в его активе 27 побед в 27 поединках. 11 из них он провёл под эгидой UFC. У Макгрегора — 21 победа и четыре поражения. Ирландец — бывший чемпион UFC.
Как писал News.ru, житель Чечни подстригся и стал двойником Нурмагомедова.