Отец Хабиба Нурмагомедова пробыл в коме семь дней

https://static.news.ru/photo/91a66bcc-9770-11ea-8d93-fa163e074e61_660.jpg Абдулманап Нурмагоедов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Отец бойца смешанных боевых искусств Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов вышел из комы. Он пробыл в ней неделю. Нурмагомедов перенёс инсульт. На данный момент врачи оценивают его состояние как тяжелое.

Его вывели из комы. Он тяжёлый, в тяжёлом состоянии, не разговаривает, пробыл в коме семь дней после операции на сердце, у него случился инсульт. По поводу коронавируса врачи не сообщают — говорят, двусторонняя пневмония. Сколько пробудет в больнице, пока совершенно неизвестно, потому что состояние тяжёлое, — цитирует комментатора Рамазана Рабаданова ТАСС.

Нурмагомедов проходит лечение в одном из столичных госпиталей. У него взяли тест на коронавирус. На данный момент за ним наблюдают медики.

Как сообщал NEWS.ru, бывший чемпион UFC Олег Тактаров пожелал скорейшего выздоровления тренеру Абдулманапу Нурмагомедову.