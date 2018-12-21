Орсер предчувствовал хороший прокат Медведевой

Канадский специалист Брайан Орсер, тренирующий российскую фигуристку Евгению Медведеву, прокомментировал прокат подопечной на чемпионате России в Саранске.
«У меня действительно было хорошее предчувствие перед сегодняшними соревнованиями: новая программа, новый костюм — всё в её стиле», — приводит слова Орсера ТАСС.
Тренер добавил, что теперь Медведева поборется в произвольной программе.
Призёр ОИ-2018 после короткой программы занимает 14-е место. За свой прокат она получила 62,24 балла. Медведева сорвала первый каскад прыжков, а потом допустила ещё одно падение на двойном акселе. Спортсменка впервые показала эту программу на официальных соревнованиях.
Лидирует в соревнованиях одиночниц воспитанница Этери Тутберидзе, олимпийская чемпионка Алина Загитова. Короткую программу Загитова исполнила без видимых ошибок и получила 80,62 балла. Второе место у Александры Трусовой (74,96), третье — у Алёны Косторной (74,40).
Произвольную программу фигуристки представят 22 декабря. Чемпионат России завершится 23 декабря, в воскресенье.
Выступление Медведевой на ЧР признали катастрофичным, писал News.ru.