Орсер предчувствовал хороший прокат Медведевой

https://news.ru/storage/news/65959950de605c30866cb916d6f3fbc2/fb8c45aa-7bf5-4e8e-909a-d4231107daae_850.jpg Kenjiro Matsuo/AFLO/Global Look Press

Канадский специалист Брайан Орсер, тренирующий российскую фигуристку Евгению Медведеву, прокомментировал прокат подопечной на чемпионате России в Саранске.

«У меня действительно было хорошее предчувствие перед сегодняшними соревнованиями: новая программа, новый костюм — всё в её стиле», — приводит слова Орсера ТАСС.

Тренер добавил, что теперь Медведева поборется в произвольной программе.

Призёр ОИ-2018 после короткой программы занимает 14-е место. За свой прокат она получила 62,24 балла. Медведева сорвала первый каскад прыжков, а потом допустила ещё одно падение на двойном акселе. Спортсменка впервые показала эту программу на официальных соревнованиях.

Лидирует в соревнованиях одиночниц воспитанница Этери Тутберидзе, олимпийская чемпионка Алина Загитова. Короткую программу Загитова исполнила без видимых ошибок и получила 80,62 балла. Второе место у Александры Трусовой (74,96), третье — у Алёны Косторной (74,40).

Произвольную программу фигуристки представят 22 декабря. Чемпионат России завершится 23 декабря, в воскресенье.

Выступление Медведевой на ЧР признали катастрофичным, писал News.ru.