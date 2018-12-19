Орсер раскрыл подробности состояния Медведевой

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Евгения Медведева и Брайан Орсер

Канадский тренер Брайан Орсер рассказал о готовности россиянки Евгении Медведевой к чемпионату России по фигурному катанию в Саранске.

«У нас был долгий перелёт, но Евгения в хорошем состоянии, в хорошей форме. Тренировка прошла нормально», — цитирует Орсера «360».

Специалист добавил, что его подопечная психологически готова бороться за самые высокие места на ЧР.

Чемпионат России — 2018 по фигурному катанию проходит с 19 по 23 декабря в Саранске.

Бабушке Медведевой запретили смотреть на тренировки на ЧР, писал News.ru.