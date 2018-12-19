Орсер раскрыл подробности состояния Медведевой

Канадский тренер Брайан Орсер рассказал о готовности россиянки Евгении Медведевой к чемпионату России по фигурному катанию в Саранске.
«У нас был долгий перелёт, но Евгения в хорошем состоянии, в хорошей форме. Тренировка прошла нормально», — цитирует Орсера «360».
Специалист добавил, что его подопечная психологически готова бороться за самые высокие места на ЧР.
Чемпионат России — 2018 по фигурному катанию проходит с 19 по 23 декабря в Саранске.
Бабушке Медведевой запретили смотреть на тренировки на ЧР, писал News.ru.