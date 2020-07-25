Оригинальный рисунок олимпийских колец продан на аукционе

https://static.news.ru/photo/5ccb306a-cf59-11ea-936d-fa163e074e61_660.jpg Скульптура Пьера де Кубертена в штаб-квартире МОК Фото: FABRICE COFFRINI/Xinhua/Global Look Press

Оригинальный рисунок олимпийских колец основателя современных Олимпийских игр Пьера де Кубертена был выставлен на аукцион во французских Каннах.

Как сообщает ТАСС, рисунок был продан за €185 тыс. Он сделан на белом полотне размером 21×27,5 см и представляет собой переплетение пяти колец разных цветов.

Эти кольца по замыслу автора первоначально символизировали части света: синее кольцо — Европу, желтое — Азию, черное — Африку, зеленое — Австралию и красное — Америку. Сейчас Международный олимпийский комитет (МОК) не относит цвет колец к частями света.

Де Кубертен представил кольца в издании «Олимпийское обозрение» в августе 1913 года. Сам флаг был представлен перед церемонией открытия Олимпийских игр 1920 года в Антверпене.

Ранее, как писал NEWS.ru, российский бизнесмен Алишер Усманов подарил Олимпийскому музею в Лозанне рукопись манифеста основателя современных Олимпийских игр Пьера де Кубертена. Документ был куплен в декабре 2019 года на аукционе за $8,8 млн.

Манифест был написан на 14 листах плетёной бумаги на обороте пустых регистрационных форм для Международного конгресса по физическому воспитанию 1889 года.