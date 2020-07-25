Оригинальный рисунок олимпийских колец продан на аукционе

Оригинальный рисунок олимпийских колец основателя современных Олимпийских игр Пьера де Кубертена был выставлен на аукцион во французских Каннах.
Как
Эти кольца по замыслу автора первоначально символизировали части света: синее кольцо — Европу, желтое — Азию, черное — Африку, зеленое — Австралию и красное — Америку. Сейчас Международный олимпийский комитет (МОК) не относит цвет колец к частями света.
Де Кубертен представил кольца в издании «Олимпийское обозрение» в августе 1913 года. Сам флаг был представлен перед церемонией открытия Олимпийских игр 1920 года в Антверпене.
Ранее, как писал NEWS.ru, российский бизнесмен Алишер Усманов подарил Олимпийскому музею в Лозанне рукопись манифеста основателя современных Олимпийских игр Пьера де Кубертена. Документ был куплен в декабре 2019 года на аукционе за $8,8 млн.
Манифест был написан на 14 листах плетёной бумаги на обороте пустых регистрационных форм для Международного конгресса по физическому воспитанию 1889 года.
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