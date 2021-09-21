Олимпийский чемпион Тихонов предложил гнать Дзюбу «поганой метлой»

Четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов предложил гнать нападающего петербургского «Зенита» Артёма Дзюбу «поганой метлой». Биатлонист считает, что отказ футболиста от приглашения в сборную России можно расценивать как предательство родины, пишет Sport24.

Абсолютное предательство родины со стороны Дзюбы. Правильно его критикуют. Надо голову иметь на плечах, тогда всё будет нормально и поводов для критики не будет. За такой отказ — гнать поганой метлой из спорта, лишить права играть за клуб и изгнать из сборной навсегда, чтобы другим было неповадно, — сказал Тихонов.

По его мнению, футбольный клуб после этого должен расторгнуть контракт с Дзюбой.

Накануне Артём Дзюба, который сейчас играет в составе «Зенита», отказался от выступления за сборную Росси в рамках подготовки к отборочным матчам ЧМ-2022. Футболист заявил, что не набрал для этого оптимальную форму.

Ранее ведущий Иван Ургант с иронией отреагировал на отказ футболиста петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы приехать на сборы национальной команды перед октябрьскими матчами отборочного цикла чемпионата мира — 2022. В эфире программы «Вечерний Ургант» он намекнул на недавний скандал с попавшим в Сеть видео нападающего.