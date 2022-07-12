Олимпийский чемпион по бегу Мо Фара признался, что его зовут по-другому

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Британский легкоатлет Мо Фара

Четырехкратный олимпийский чемпион в беге из Великобритании Мохаммед Фара рассказал, что в реальности у него другое имя. Также спортсмен признался, что в детстве попал в Великобританию нелегально, под именем другого ребенка.

Большинство людей знают меня как Мо Фара, но это не мое имя, и это неправда. На самом деле я родился в Сомалиленде на севере Сомали и меня зовут Хуссейн Абди Кахин. Мои родители никогда не жили в Великобритании, несмотря на то, что раньше я говорил другое, — приводит слова Фара The Guardian.

Он добавил, что его отец погиб на гражданской войне, затем его самого разлучили с матерью и незаконно отправили в Англию под именем другого ребенка — Мохаммеда Фара.

В документальном фильме BBC бегун пообщался с реальным Мо Фара, но заявил, что продолжит использовать это имя, которое ему дали 30 лет назад и под которым он стал знаменитым.

Фара побеждал на двух Олимпиадах подряд — в Лондоне-2012 и Рио-2016 на дистанциях 10 000 м и 5 000 м. На его счету также шесть побед на чемпионатах мира. С 2017-го спортсмен выступает в марафонских забегах.

В 2020 году Мо Фара признался, что употреблял L-карнитин в разрешённых количествах, хотя ранее отрицал это.