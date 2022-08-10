Олимпийская чемпионка пристыдила Литву за лишение Дробязко и ее мужа наград Фигуристка Бестемьянова назвала странным решение лишить Дробязко и ее мужа госнаград

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Маргарита Дробязко

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию 1988 года в составе сборной СССР Наталья Бестемьянова считает странным решение президента Литвы Гитанаса Науседы лишить спортсменов Маргариту Дробязко и ее супруга Повиласа Ванагаса литовских государственных наград за участие в шоу их коллеги Татьяны Навки в Сочи. В разговоре с NEWS.ru она подчеркнула, что Вильнюс должен гордиться этими людьми, если их приглашают участвовать в шоу в России.

Странно все это. Нигде в мире нет такого рынка для шоу, как в России. Естественно, что лучшие фигуристы мира считают за честь участвовать в таких проектах. Гордиться должны, что их фигуристы выступают у нас, — сказала Бестемьянова.

По ее словам, спортсмены республик постсоветского пространства — это «одни люди», поскольку все они воспитаны в общей школе фигурного катания, занимались у одних тренеров, поэтому считают фигурное катание «общим пространством», а спорт просто снова втянули в политику.

Опять спорт втягивают в политику, хотя говорят, что спорт вне политики. Выглядит это все странно и глупо, просто глупо, — возмутилась олимпийская чемпионка.

Спортсменка выразила искреннее сочувствие Ванагасу и Дробязко. Она подчеркнула, что относится к ним с большим уважением, и призвала помнить, как они самоотверженно отстаивали честь Литвы.

Я очень сочувствую ребятам, я отношусь с большим уважением. Как они отстаивали честь своей страны на соревнованиях. Вот это надо помнить, какие они самоотверженные спортсмены, — сказала Бестемьянова.

Танцевальный дуэт 50-летней Дробязко и 52-летнего Ванагаса является многократным чемпионом Литвы, двукратным призером чемпионатов Европы, бронзовым призером чемпионата мира. В 2000 году им вручили рыцарские кресты ордена Гедиминаса, которые теперь забрали из-за участия в шоу Навки.

Президент Литвы объяснил свое решение тем, что спортсмены перечеркнули свои заслуги «циничным поступком участия в коммерческом мероприятии в Сочи в то время, как на Украине проливается кровь невинных людей».

Дробязко также собираются лишить гражданства, выданного в порядке исключения, чтобы она смогла представлять Литву на Олимпийских играх. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что если это произойдет, то спортсменка и ее муж не закончат карьеру. По словам заслуженного тренера СССР, им предложат сотрудничать многие страны, где заинтересованы в развитии фигурного катания.