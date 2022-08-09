«Настоящий геноцид»: Тарасова об идее лишить Дробязко гражданства Литвы Тарасова назвала геноцидом идею лишить Дробязко гражданства, а Ванагаса – госнаград

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Маргарита Дробязко

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова назвала «настоящим геноцидом» то, что фигуристку Маргариту Дробязко могут лишить гражданства Литвы, а ее мужа Повиласа Ванагаса — государственных наград из-за участия в ледовом шоу олимпийской чемпионки в танцах на льду Татьяны Навки. В разговоре с ТАСС она заявила, что Россия заберет их к себе и поддержит, если Вильнюс пойдет на эти шаги.

Совершенно отвратительное решение, самый настоящий геноцид. Я думаю, что мы примем их в Россию. На протяжении всей жизни они так любили свою страну, что они не пошли выступать за Россию. И очень много потеряли в связи с этим. Я не понимаю, как в наше время, в 2022 году, могут приниматься такие решения и еще кто-то может их поддерживать, — сказала Тарасова.

Она добавила, что Дробязко и Ванагас доказывали любовь и преданность Литве, отвечая отказами на многократные предложения о переходе в Россию, выступлении за команду. По ее словам, спортсмены все время карьеры оставались верны Вильнюсу.

Тарасова отметила, что в случае лишения гражданства Дробязко и Ванагас не закончат карьеру. По словам заслуженного тренера СССР, им предложат сотрудничать многие страны, где заинтересованы в развитии фигурного катания.

Этой стране, наверное, не нужны люди, которых знает весь мир, это довольно странно. Они, конечно, не пропадут, их, конечно, пригласит любая страна, которая развивает фигурное катание. Из них выйдут великолепные тренеры, безусловно, — констатировала Тарасова.

Танцевальный дуэт 50-летней Дробязко и 52-летнего Ванагаса является многократным чемпионом Литвы, двукратным призером чемпионатов Европы, бронзовым призером чемпионата мира. В 2000 году им вручили рыцарские кресты ордена Гедиминаса, которые теперь намерены забрать. Дробязко же собираются лишить гражданства, выданного в порядке исключения, чтобы она смогла представлять Литву на Олимпийских играх.