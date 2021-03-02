Олимпийская чемпионка по тяжёлой атлетике Сливенко отстранена из-за допинга

https://static.news.ru/photo/a8fc7844-7b8a-11eb-be65-96000091f725_660.jpg Оксана Сливенко Фото: Laurent Zabulon/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Международная федерация тяжёлой атлетики (IWF) временно отстранила от соревнований олимпийскую чемпионку Оксану Сливенко. Её подозревают в нарушении антидопинговых правил.

Санкции в отношении спортсменки начали действовать с 1 марта этого года. Данные Сливенко получены из базы московской лаборатории (LIMS), сообщает пресс-служба IWF.

Сливенко является чемпионкой Олимпийских игр 2008 года в весовой категории до 69 кг. Она получила золото после дисквалификации китайской спортсменки Лю Чуньхун. В активе россиянки три золотые и одна серебряная медаль чемпионатов мира и шесть побед на чемпионатах Европы.

В апреле 2020 года Всемирное антидопинговое агентство (WADA) завершило расследование в отношении 298 российских спортсменов. Оно было основано на результатах проверки на допинг в период с 2012 по 2015 год в московской лаборатории. Информация была передана международным спортивным федерациям.

Как писал NEWS.ru, УЕФА отстранила на год от соревнований голкипера нидерландского футбольного клуба «Аякс» Андре Онану из-за нарушения антидопинговых правил. Теперь спортсмен не сможет выходить на поле в международных матчах и встречах национального уровня. Пресс-служба клуба объяснила, что спортсмен почувствовал себя плохо и принял препарат «Лазимак», который был прописан его жене. Дисциплинарный комитет УЕФА согласился с тем, что спортсмен ошибся, тем не менее правила обязывают спортсменов смотреть за тем, что они принимают.