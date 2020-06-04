ОКР ведёт переговоры о продлении контракта с «Аэрофлотом»

https://static.news.ru/photo/3220b1c6-a706-11ea-a783-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал, что контракт с авиаперевозчиком национальной сборной скоро заканчивается.

Авиаперелёты олимпийской делегации России в Токио и возвращение в Москву предполагается организовать преимущественно регулярными рейсами «Аэрофлота». Однако партнёрский договор с компанией у ОКР истекает в конце 2020 года, в настоящее время с авиаперевозчиком ведутся переговоры о продлении, — сказал Поздняков на итоговом заседании коллегии Минспорта.

Поздняков отметил, что при подготовке к Олимпийским играм в Токио ОКР строит работу на основе плана графика основных организационных мероприятий.

Наши представители осуществили несколько выездов в Японию с целью изучения условий проведения мероприятий. В рамках этих выездов были проработаны вопросы проживания, реализации транспортного обслуживания, логистики, связи, размещения дополнительный официальных лиц. Проведены также были встречи с руководителями и главными тренерами общероссийских спортивных федераций, прошедших отбор, либо претендующих на успешное прохождение отбора на Игры. По результатам сформированы предварительные графики заключительного этапа подготовки, — добавил Поздняков.

Международный олимпийский комитет (МОК) и оргкомитет Игр в конце марта сообщили о переносе Олимпиады, которая должна была состояться летом в Токио, с 2020 года на 2021-й из-за пандемии инфекции коронавируса.

Ранее председатель оргкомитета Токио-2020 Ёсиро Мори заявлял, что летние Олимпийские игры могут быть отменены, если пандемию не удастся взять под контроль к следующему году.

Японское правительство совместно с оргкомитетом Олимпиады-2020 в Токио рассматривает проведение соревнований в упрощённом формате из-за COVID-19, писал NEWS.ru.