Одноклубник Неймара объяснил зависть к нему

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Неймар

Футболист французского ПСЖ Дани Алвес объяснил, почему у его одноклубника бразильца Неймара так много завистников.

«Люди завидуют Неймару, так как у него есть всё, что хотят другие: красота, талант, деньги. Он всегда объясняет, что у него на уме, он умный мальчик», — рассказал Алвес журналисту Джанлуки Ди Марцио.

Футболист добавил, что людям трудно принять факт, что они никогда не смогут быть похожими на Неймара. По его мнению, то же самое происходит с португальцем Криштиану Роналду.

Алвес выступает за ПСЖ с 2017 года. До этого он играл за «Ювентус» и «Барселону» (вместе с Неймаром, который защищал цвета «сине-гранатовых» с 2013 по 2017 год).

Неймар летом 2017-го перешёл в ПСЖ за рекордные 222 млн евро. В нынешнем сезоне он провёл 12 матчей в чемпионате Франции, стал автором 11 забитых мячей и отдал пять результативных передач.

Как писал News.ru, Неймар захотел в «Барселону».