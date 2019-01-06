Одноклубник Неймара объяснил зависть к нему

Футболист французского ПСЖ Дани Алвес объяснил, почему у его одноклубника бразильца Неймара так много завистников.
«Люди завидуют Неймару, так как у него есть всё, что хотят другие: красота, талант, деньги. Он всегда объясняет, что у него на уме, он умный мальчик», — рассказал Алвес журналисту Джанлуки Ди Марцио.
Футболист добавил, что людям трудно принять факт, что они никогда не смогут быть похожими на Неймара. По его мнению, то же самое происходит с португальцем Криштиану Роналду.
Алвес выступает за ПСЖ с 2017 года. До этого он играл за «Ювентус» и «Барселону» (вместе с Неймаром, который защищал цвета «сине-гранатовых» с 2013 по 2017 год).
Неймар летом 2017-го перешёл в ПСЖ за рекордные 222 млн евро. В нынешнем сезоне он провёл 12 матчей в чемпионате Франции, стал автором 11 забитых мячей и отдал пять результативных передач.
Как писал News.ru, Неймар захотел в «Барселону».