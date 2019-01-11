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Обвиняемый в убийстве фигуриста извинился перед его родными

Денис Тен Enrico Calderoni/Global Look Press

Денис Тен

спорт [ версия для печати ]

Один из обвиняемых в убийстве казахстанского фигуриста Арман Кудайбергенов во время дачи показаний в суде попросил у родных спортсмена Дениса Тена прощения.

«Прошу прощения у мамы Дениса, у граждан Казахстана. У меня даже мыслей не было, что мы можем нанести вред здоровью, убить кого-то. Планировали только украсть зеркала, чтобы получить деньги», — сказал Кудайбергенов.

По его словам, он признаёт кражу и вред здоровью, но не признаёт убийство.

25-летний Тен был убит 19 июля 2018 года. В центре Алма-Аты Денис застал двух человек за кражей зеркал с его автомобиля. Из-за полученных в потасовке ножевых ранений фигурист умер в больнице.

Как ранее писал News.ru, Нуралы Киясов и Арман Кудайбергенов, которым предъявлены обвинения в убийстве казахстанского фигуриста Дениса Тена, признали свою вину частично.


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