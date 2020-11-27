Нурмагомедов отреагировал на повторение его жеста футболистом

https://static.news.ru/photo/a47ba8c8-30bf-11eb-b6a2-fa163e074e61_660.jpg Хабиб Нурмагомедов Фото: instagram.com/khabib_nurmagomedov

Футболист команды «Аль-Васл» Али Салех в рамках чемпионата ОАЭ забил гол в ворота «Аль-Фуджайры» и во время празднования повторил жест российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова. Последний выложил видеофрагмент на своей официальной странице в социальной сети.

Известно, что Хабиб увлекается футболом. И многие игроки с мировым именем также следили за его карьерой до её завершения. Так, например, форвард «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду предсказал победу Нурмагомедова над американцем Джастином Гейтжи и назвал бойца братом.

На этот раз нападающий из «Аль-Васла» Салех повторил жест Хабиба. Забив гол, игрок сначала показал на себя, затем сделал отрицательный жест и поднял руки к небу, символизируя благодарность богу. Так после каждой победы делал Нурмагомедов.

Раньше вы не знали, теперь знаете, — подписал боец видеозапись в Instagram.

Салех, в свою очередь, в комментариях оставил молитвенное выражение «Аль-Хамду ли-Ллях».

Как ранее передавал NEWS.ru, Нурмагомедов отреагировал на известие о смерти бывшего футболиста сборной Аргентины Диего Марадоны. Он сопроводил публикацию фотографией, на которой игрок держит в руках кубок чемпионата мира.