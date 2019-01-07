Нурмагомедов дал совет Емельяненко

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Хабиб Нурмагомедов

Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов прокомментировал пост соотечественника Фёдора Емельяненко в Instagram.

«Шлем не помешал бы, это очень важно во время подготовки», — написал Нурмагомедов.

Емельяненко в данный момент находится в Голландии. Он готовится там к финалу «Гран-при» Bellator. Бой против американца Раяна Бэйдера состоится 26 января 2019 года в Лос-Анджелесе.

42-летний Емельяненко за карьеру одержал 38 побед и потерпел 5 поражений по правилам ММА.

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