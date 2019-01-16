Нурмагомедов дал прогноз на бой Емельяненко

Отец российского бойца смешанного стиля (ММА) Хабиба Нурмагомедова Абдулманап высказался о предстоящем бое Фёдора Емельяненко и американца Райна Бейдера в рамках турнира Bellator 214.
«Я всегда смотрю бои Фёдора Емельяненко. Ни в коем случае это не ирония. Нам всегда интересно — выиграет он или проиграет. Я знал, что Фёдор выиграет Чела Соннена, но с Бейдером ему будет тяжело», — цитирует Нурмагомедова-старшего ToFight.
Емельяненко в 2018 году победил Соннера нокаутом. Поединок с Бейдером состоится 26 января 2019 года.
42-летний Емельяненко за карьеру одержал 38 побед и потерпел пять поражений по правилам ММА.
Как писал News.ru, американцы признали Емельяненко лучшим в 2018 году.