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Нурмагомедов дал прогноз на бой Емельяненко

Фёдор Емельяненко Amy Sanderson/Global Look Press

Фёдор Емельяненко

спорт [ версия для печати ]

Отец российского бойца смешанного стиля (ММА) Хабиба Нурмагомедова Абдулманап высказался о предстоящем бое Фёдора Емельяненко и американца Райна Бейдера в рамках турнира Bellator 214.

«Я всегда смотрю бои Фёдора Емельяненко. Ни в коем случае это не ирония. Нам всегда интересно — выиграет он или проиграет. Я знал, что Фёдор выиграет Чела Соннена, но с Бейдером ему будет тяжело», — цитирует Нурмагомедова-старшего ToFight.

Емельяненко в 2018 году победил Соннера нокаутом. Поединок с Бейдером состоится 26 января 2019 года.

42-летний Емельяненко за карьеру одержал 38 побед и потерпел пять поражений по правилам ММА.

Как писал News.ru, американцы признали Емельяненко лучшим в 2018 году.


#UFC #АбдулманапНурмагомедов
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