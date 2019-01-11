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Бьорндален попытался защитить Логинова

Восьмикратный чемпион Олимпийских игр норвежский биатлонист Уле-Айнор Бьорндален Friso Gentsch/Global Look Press

Восьмикратный чемпион Олимпийских игр норвежский биатлонист Уле-Айнор Бьорндален

спорт [ версия для печати ]

Восьмикратный чемпион Олимпийских игр норвежский биатлонист Уле-Айнор Бьорндален высказался о победе россиянина Александра Логинова в спринте на четвёртом этапе Кубка мира в Оберхофе.

«Он отбыл свое наказание за допинг, нужно с уважением относиться к тому, что он всё же вернулся», — приводит слова Бьорндалена TV2.

Бывший биатлонист добавил, что понимает, почему не всем понравился результат россиянина.

Негативно в адрес Логинова высказались, в частности, соотечественники Бьорндалена братья Бё и француз Мартен Фуркад. Последний назвал победу россиянина «позором», так как он не извинился за употребление допинга в прошлом. Спортсмен отбывал двухлетнюю дисквалификацию после обнаружения в его пробах запрещённого препарата — рекомбинантного эритропоэтина. Биатлонист вернулся в спорт в ноябре 2016 года.

Ранее Логинов никогда не побеждал в личных гонках на этапах Кубка мира.

Логинов захотел личной встречи с Фуркадом, писал News.ru.


#биатлон
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