Бьорндален попытался защитить Логинова

Восьмикратный чемпион Олимпийских игр норвежский биатлонист Уле-Айнор Бьорндален высказался о победе россиянина Александра Логинова в спринте на четвёртом этапе Кубка мира в Оберхофе.
«Он отбыл свое наказание за допинг, нужно с уважением относиться к тому, что он всё же вернулся», — приводит слова Бьорндалена TV2.
Бывший биатлонист добавил, что понимает, почему не всем понравился результат россиянина.
Негативно в адрес Логинова высказались, в частности, соотечественники Бьорндалена братья Бё и француз Мартен Фуркад. Последний назвал победу россиянина «позором», так как он не извинился за употребление допинга в прошлом. Спортсмен отбывал двухлетнюю дисквалификацию после обнаружения в его пробах запрещённого препарата — рекомбинантного эритропоэтина. Биатлонист вернулся в спорт в ноябре 2016 года.
Ранее Логинов никогда не побеждал в личных гонках на этапах Кубка мира.
Логинов захотел личной встречи с Фуркадом, писал News.ru.