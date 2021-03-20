Норвежец Йоханнес Бё трижды подряд выиграл Кубок мира по биатлону

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё выиграл Кубок мира в третий раз подряд. Об этом стало известно после завершения заключительной гонки сезона.
Ближайший преследователь норвежца, его соотечественник Стурла Легрейд занял в заключительной гонке восьмое место и набрал 1039 очков,
Бё стал четвёртым биатлонистом, три раза подряд выигравшим Кубок мира. Таким же достижением могут похвастаться французы Мартен Фуркад, Рафаэль Пуаро и немец Франк Ульрих. Бё является чемпионом Олимпийских игр 2018 года, а также серебряным и бронзовым призёром Олимпиады в Пхёнчхане. 27-летний спортсмен 12 раз побеждал на чемпионатах мира, завоёвывал серебро — девять раз и бронзу — три раза.
Как сообщал NEWS.ru, российский биатлонист Эдуард Латыпов занял второе место в масс-старте в заключительной гонке международного сезона на этапе Кубка мира в Эстерсунде. Победу одержал француз Симон Детьё, который обошёл россиянина на последнем круге в борьбе за победу и с двумя кругами штрафа показал победный результат 35.43,7 секунды.