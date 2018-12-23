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Нокаутированный Гвоздиком боксёр вышел из комы

JOEL MARKLUND/Global Look Press

спорт [ версия для печати ]

В состоянии канадского боксёра Адониса Стивенсона, который после нокаута от украинца Александра Гвоздика был введён в искусственную кому, наметился прогресс. Об этом сообщила подруга спортсмена Симона Год TVA Sports.

«Я подтверждаю, что Адонис вышел из комы. Он продолжает лечение под присмотром врачей и семьи. Адонис — чемпион мира. И он показывает свою волю и решимость не только на ринге, но и сейчас», — рассказала она.

Год добавила, что Стивенсон и его близкие благодарят всех неравнодушных за поддержку.

Стивенсон был нокаутирован Гвоздиком в 11-м раунде боя за титул чемпиона по версии WBC. Врачи госпиталя в Квебеке (Канада), куда доставили спортсмена, приняли решение ввести Стивенсона в искусственную кому. Такая мера была принята с целью уменьшить внутричерепное кровоизлияние, возникшее в результате боя.

Ранее News.ru сообщал, что Адонис Стивенсон сумел открыть глаза после выхода из искусственной комы и даже сказал несколько слов родным.


#бокс #АлександрГвоздик #АдонисСтивенсон
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