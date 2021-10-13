«Неуместная шутка»: депутат Госдумы раскритиковала пост Нурмагомедова

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Государственной думы России Светлана Журова осудила российского бойца Хабиба Нурмагомедова за шутку об избиении дагестанцами молодого человека, заступившегося за девушку, в метро Москвы. Чемпионка назвала такие посты неуместными и двусмысленными. Об этом она рассказала изданию Sport24.

13 октября Нурмагомедов опубликовал в сторис своего аккаунта в Instagram фотографию известного ирландского бойца Конора Макгрегора и сделал ироничную подпись, напомнив о массовой драке, которую они устроили после боя за титул чемпиона UFC. Тогда Хабиб с товарищами напали на команду ирландца сразу после гонга.

Журова склонна верить, что сам Нурмагомедов здесь ни при чём, а сообщение составили его пиарщики.

<...> на самом деле, совершенно не смешно. Эта шутка абсолютно неуместная. Понятно, что они хотели подколоть Макгрегора, но в данном случае получается двусмыслица, — сказала Журова.

По её словам, таким постом в соцсети Нурмагомедов высмеивает не только Макгрегора, но и мужчину, пострадавшего от действий нападавших. Депутат отметила, что тема очень острая, шутка неуместна, так как «она одновременно высмеивает присвоение медали мужчине, который был жестоко избит дагестанцами».

Поводом для юмора стал недавний инцидент с 25-летним Романом Ковалёвым, который, заступившись за девушку в метро, был жестоко избит тремя дагестанцами, после чего молодой человек попал в реанимацию в тяжёлом состоянии. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин лично вручил пострадавшему ведомственную медаль «Доблесть и отвага».