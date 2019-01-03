Непряева осталась без победы на этапе «Тур де Ски»

https://news.ru/storage/news/bffd0b196c4906c6ad747bbc0fc98650/f8fd0aaf-cbdd-45eb-b08c-e4dbcad27ce0_850.jpg Fredrik Varfjell/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Наталья Непряева

Норвежская лыжница Ингвильд Флюгстад Эстберг выиграла гонку преследования на этапе многодневки «Тур де Ски», проходящей в немецком Оберстдорфе. На прохождение 10 км свободным стилем ей потребовалось 26 минут 21,2 секунды.

Россиянка Наталья Непряева стала второй с отставанием 30,4 секунды. Третьей к финишу пришла американка Джессика Диггинс (+1.12,6). Ещё одна россиянка, Юлия Белорукова, финишировала четвёртой (+1.12,7).

В забеге приняли участие ещё шесть спортсменок сборной России. Анастасия Седова стала 6, Мария Истомина — 13, Лидия Дуркина — 16, Елена Соболева — 22, Анна Нечаевская — 23, Анна Жеребятьева — 27-й.

Как писал News.ru, Устюгов упустил золото на «Тур де Ски».