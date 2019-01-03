Устюгов упустил золото на «Тур де Ски»

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Йоханнес Клебо

Норвежец Йоханнес Клебо победил в гонке преследования на этапе лыжной многодневки «Тур де Ски» (35.07,5).

Вторым стал россиянин Сергей Устюгов. Он проиграл лидеру 0,4 секунды. Третьим — другой россиянин Александр Большунов (+1.08,2).

Андрей Мельниченко стал 9-м, Денис Спицов — 14-м, Андрей Ларьков — 16-м, Максим Вылегжанин — 27-м, Андрей Собакарев — 40-м, Александр Бессмертных — 48-м. Глеб Ретивых не стартовал, Евгений Белов не финишировал.

Лыжники преодолели 15 километров свободным стилем. «Тур де Ски» проходит в немецком Оберстдорфе.