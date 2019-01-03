USD  69.4706 EUR  79.4605
GOLD1,287 $   Brent55.44 $ Bitcoin3,875.14 $
МОСКВА-2°C17:07
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. спорт

Устюгов упустил золото на «Тур де Ски»

Йоханнес Клебо FREDRIK VARFJELL/imago sportfotodienst/Global Look Press

Йоханнес Клебо

спорт [ версия для печати ]

Норвежец Йоханнес Клебо победил в гонке преследования на этапе лыжной многодневки «Тур де Ски» (35.07,5).

Вторым стал россиянин Сергей Устюгов. Он проиграл лидеру 0,4 секунды. Третьим — другой россиянин Александр Большунов (+1.08,2).

Андрей Мельниченко стал 9-м, Денис Спицов — 14-м, Андрей Ларьков — 16-м, Максим Вылегжанин — 27-м, Андрей Собакарев — 40-м, Александр Бессмертных — 48-м. Глеб Ретивых не стартовал, Евгений Белов не финишировал.

Лыжники преодолели 15 километров свободным стилем. «Тур де Ски» проходит в немецком Оберстдорфе.


#лыжи #ТурдеСки
самое читаемое
культура
Возможную причину смерти Дыховичного назвали в соцсети
культура
Музыкант — о причинах провала новогодних программ
Юрий Лоза: псевдокультура стала культурой


читайте также
спорт 15:33, 3 января 2019
Чемпионка мира умерла в 37 лет
спорт 15:04, 3 января 2019
Черышев удивился напарникам по сборной России
спорт 14:52, 3 января 2019
Бою Мейвезера в Японии предпочли порно
Лента новостей
в мире 16:59
Авиационные бомбы времён Второй мировой нашли в Польше
спорт 16:56
Слуцкий захотел футболиста «Спартака»
в мире 16:55
Турция стягивает войска на границу с Сирией
общество 16:49
Земляки поддержали маму младенца из Магнитогорска
в мире 16:49
Сотрудника президентской охраны убили в Киеве
Другие новости
спорт 16:56
Слуцкий захотел футболиста «Спартака»
спорт 16:18
Игрок сборной России Зобнин поймал инфекцию в Таиланде
спорт 15:34
Самый «морозный» в мире марафон организуют в Якутии
спорт 15:33
Чемпионка мира умерла в 37 лет
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top