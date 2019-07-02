https://static.news.ru/photo/9f8589ac-9c68-11e9-8b0d-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com

Нападающий французского «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) Неймар готов покинуть клуб в текущее трансферное окно.

Футболист планирует устроить забастовку и не приехать в расположение ПСЖ на первый сбор. Вероятно, это позволит ему перейти в «Барселону», с которой бразилец уже согласовал контракт сроком на пять лет, сообщает Sports.es .

Как писал News.ru ранее, футбольный клуб «Барселона» готов расстаться с тремя игроками в случае возвращения Неймара. Уйти из команды могут 32-летний полузащитник Артуро Видаль, 22-летний хавбек Артур Рамос и 22-летний нападающий Малком Силва.