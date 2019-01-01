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НБА назвала лучших игроков недели

защитник «Хьюстона» Джеймс Харден TPG/Global Look Press

защитник «Хьюстона» Джеймс Харден

спорт [ версия для печати ]

Форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо и защитник «Хьюстона» Джеймс Харден признаны лучшими игроками недели Национальной баскетбольной ассоциации.

Нападающий команды из Виксонсина в трёх выигранных матчах своего клуба в среднем набирал около 30 очков, делал 12 подборов и семь результативных передач, сообщает «Спорт-Экспресс». Адеткунбо завоевал индивидуальную награду по версии Восточной конференции.

На Западе игрок «Рокетс» Джеймс Харден записывает на свой счёт 42 очка в каждой игре, делает 5 подборов и 6 пасов. У «Хьюстона» также три победы в трёх последних матчах.

Ранее News.ru писал о 34 очках Стефена Карри в игре против «Финикса». Встреча закончилась со счётом 109:132 в пользу «Голден Стэйт», цвета которого защищает Стеф.


#спорт #баскетбол #НБА
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