НБА назвала лучших игроков недели

Форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо и защитник «Хьюстона» Джеймс Харден признаны лучшими игроками недели Национальной баскетбольной ассоциации.
Нападающий команды из Виксонсина в трёх выигранных матчах своего клуба в среднем набирал около 30 очков, делал 12 подборов и семь результативных передач, сообщает «Спорт-Экспресс». Адеткунбо завоевал индивидуальную награду по версии Восточной конференции.
На Западе игрок «Рокетс» Джеймс Харден записывает на свой счёт 42 очка в каждой игре, делает 5 подборов и 6 пасов. У «Хьюстона» также три победы в трёх последних матчах.
Ранее News.ru писал о 34 очках Стефена Карри в игре против «Финикса». Встреча закончилась со счётом 109:132 в пользу «Голден Стэйт», цвета которого защищает Стеф.