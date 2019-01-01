НБА: Стеф Карри помог «Голден Стэйт» разгромить «Финикс»

«Голден Стэйт» обыграл «Финикс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. Лучшим игроком в составе калифорнийцев стал Стефен Карри.
Встреча закончилась со счётом 109:132. Стеф наколотил 34 очка и помог своей команде одержать победу, сообщает официальный Instagram клуба.
Сейчас «Уорриорс» занимает пятую строчку турнирной таблицы регулярного чемпионата НБА. В Западной конференции клуб идёт вторым, пропустив вперёд «Денвер».
Ранее News.ru сообщал о лечении нападающего «Лейкерс» Леброна Джеймса. Спортсмен восстанавливается после растяжения мышц паха и пропустит несколько игр.