Леброн пропустит ряд матчей НБА

Нападающий баскетбольного клуба «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс пропустит несколько матчей Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Спортсмен восстанавливается после травмы.
По результатам проведённой магнитно-резонансной томографии полученная баскетболистом травма незначительна, сообщил ESPN. Но руководство команды не хочет рисковать здоровьем игрока.
В матче против «Голден Стэйт» баскетболист получил растяжение мышц паха. Леброн не смог закончить встречу. Матч закончился победой «Лос-Анджелес Лейкерс» со счётом 121:101.