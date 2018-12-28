Леброн пропустит ряд матчей НБА

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Леброн Джеймс

Нападающий баскетбольного клуба «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс пропустит несколько матчей Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Спортсмен восстанавливается после травмы.

По результатам проведённой магнитно-резонансной томографии полученная баскетболистом травма незначительна, сообщил ESPN. Но руководство команды не хочет рисковать здоровьем игрока.

В матче против «Голден Стэйт» баскетболист получил растяжение мышц паха. Леброн не смог закончить встречу. Матч закончился победой «Лос-Анджелес Лейкерс» со счётом 121:101.