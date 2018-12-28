USD  68.8762 EUR  78.388
GOLD1,277 $   Brent53.85 $ Bitcoin3,657.35 $
МОСКВА-7°C12:31
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. спорт

Леброн пропустит ряд матчей НБА

Леброн Джеймс Icon Sportswire/imago sportfotodienst/Global Look Press

Леброн Джеймс

спорт [ версия для печати ]

Нападающий баскетбольного клуба «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс пропустит несколько матчей Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Спортсмен восстанавливается после травмы.

По результатам проведённой магнитно-резонансной томографии полученная баскетболистом травма незначительна, сообщил ESPN. Но руководство команды не хочет рисковать здоровьем игрока.

В матче против «Голден Стэйт» баскетболист получил растяжение мышц паха. Леброн не смог закончить встречу. Матч закончился победой «Лос-Анджелес Лейкерс» со счётом 121:101.


#баскетбол #ЛебронДжеймс #НБА
самое читаемое
спорт
Кабаева дала совет Медведевой
в мире
Британское «предупреждение» РФ в Чёрном море рассмешило США


читайте также
спорт 12:19, 24 декабря 2018
Леброн извинился за «антисемитский» пост
спорт 09:39, 17 декабря 2018
Овечкин посетил матч с участием Леброна Джеймса
спорт 14:36, 9 декабря 2018
Боготворившая Леброна фанатка получила от него подарок
Лента новостей
политика 12:26
Забор на границе с Украиной несёт психологическую функцию
политика 12:25
Лукашенко второй раз за неделю встретится с Путиным
общество 12:19
Празднование дня рождения Петра I подготовит Медведев
спорт 12:17
«Анжи» остался без генерального менеджера
происшествия 12:12
Автобус сбил бабушку с внуками на остановке
Другие новости
спорт 12:17
«Анжи» остался без генерального менеджера
спорт 12:09
Названа стоимость билетов на соревнования Универсиады-2019
спорт 12:03
Японец Насукава пообещал выступить лучше Макгрегора
спорт 11:45
Биатлонистка Каплина выиграла спринт на «Ижевской винтовке»
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top