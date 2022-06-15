Названы кандидаты в сборную России по фигурному катанию Трусова, Щербакова, Валиева и Кондратюк вошли в число кандидатов в сборную России по фигурному катанию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Камила Валиева

Объявлен список кандидатов в сборную России по фигурному катанию на сезон-2022/23, сообщается на сайте Министерства спорта страны. Среди них одиночницы Камила Валиева, Александра Трусова, Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева.

У мужчин среди претендентов на попадание в сборную присутствуют Марк Кондратюк, Евгений Семененко, Михаил Коляда и Андрей Мозалёв. У танцевальных дуэтов в списке фигурируют Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а у парного катания — Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

Ранее стало известно, что Международный союз конькобежцев (ISU) продлил отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований. Решение было принято на конгрессе организации.

Там же были внесены изменения в правила фигурного катания, конькобежного спорта и шорт-трека. В этих видах спорта поэтапно поднимут возрастной ценз с 15 до 17 лет.