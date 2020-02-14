Российский биатлонист Евгений Устюгов сможет оспорить дисквалификацию в Спортивном арбитражном суде (CAS) в течение 21 дня начиная с 11 февраля. Его обвинили в употреблении запрещённого вещества оксандролона.
Первые подозрения у Международного союза биатлонистов возникли в августе 2018-го. Однако позже Устюгова признали невиновным,
Все результаты Устюгова с этой даты аннулированы, в том числе и золотая медаль в составе российской эстафеты на олимпийских играх в Сочи. Вместе с ним лишатся медалей Дмитрий Малышко, Алексей Волков и Антон Шипулин, а Россия лишится первого места в общем зачёте Олимпийских игр.
Как писал NEWS.ru также дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Слепцова.
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