Назван способ стать киберспортсменом в России

Стать профессиональным киберспортсменом в России можно через игру в компьютерных клубах. Но чётких этапов развития карьеры, как в других видах спорта, нет. Об этом изданию «Слово и Дело» рассказал директор Ассоциации развития киберспорта Павел Голубев.

Компьютерные клубы принимают игроков, в них можно тренироваться — это дёшево и сердито. И даже если посмотреть на игрока Team Spirit, Collapse — лучшего игрока турнира, — в своей родной Махачкале он ходит на многие LAN-турниры, не гнушается. По факту, компьютерные клубы — это единственное место, где ты можешь получить опыт живого выступления, — сообщил руководитель организации.

Он добавил, что в российском киберспорте отсутствует социальный лифт. Повысить уровень помогают коммерческие турниры, на них можно попасть через открытые региональные квалификации и сезонный набор очков.

Team Spirit шли через открытые квалификации, потому что они не успели набрать очков в сезоне. Да, киберспорт развивается, но механизмов каких-то, которые присущи традиционным видам спорта, до сих пор, к сожалению, нет. Но мы надеемся, что в ближайшее время они появятся, — сказал Голубев.

Ранее сообщалось, что победа российской команды Team Spirit в гранд-финале чемпионата мира по компьютерной игре Dota 2 (The International 10) стала первой в истории отечественного киберспорта. Президент Федерации компьютерного спорта РФ Дмитрий Смит сравнил достижение клуба с триумфом на Олимпийских играх.