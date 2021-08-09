«Нас слили»: гимнастка Близнюк высказалась о выступлении в Токио

Российская гимнастка Анастасия Близнюк высказалась о выступлении в групповых упражнениях на олимпийском турнире в Токио. Её слова приводит Олимпийский комитет России (ОКР).

Девушка отметила, что накануне вся сборная смотрела трансляцию и болела за своих коллег-«личниц». Спортсменка удивилась вердикту судей, с учётом того, что Дина Аверина, по её словам, сделала четыре выхода, два из которых были «идеальными».

Мы хотели биться за себя, за Дину, за страну, за тренера, за всех специалистов, которые с нами работали. Первый вид сделали так же хорошо, без потерь. Но нас сразу, кажется, на всякий случай, как говорится, слили, — заявила Близнюк.

По её словам, гимнастки настроились на второй вид и сделали всё, что смогли.

Ранее сборная России по художественной гимнастике завоевала серебро в групповом многоборье. В составе российской команды выступали Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова, Ангелина Шкатова, Анастасия Татарева и Алиса Тищенко.