Нагорный стал восьмикратным чемпионом Европы по спортивной гимнастике

https://static.news.ru/photo/be0ad4ee-a509-11eb-bc0b-96000091f725_660.jpg Никита Нагорный Фото: Claudio Thoma/Keystone Press Agency/GLOBAL LOOK PRESS

Российский гимнаст Никита Нагорный завоевал золото в вольных упражнениях на чемпионате Европы по спортивной гимнастике, проходящем в эти дни в швейцарском Базеле, сообщает ТАСС.

Для 24-летнего спортсмена это золото стало восьмым в карьере и вторым — в вольных упражнениях. По итогам шести видов программы результат Нагорного составил 15,166 балла. Второе место занял представитель Швейцарии Бенжамен Гишар (14,966). Тройку лидеров замкнул итальянец Никола Бартолини (14,666).

Нагорный стал восьмикратным чемпионом Европы, в его активе также одна бронзовая медаль. Он трижды побеждал на чемпионатах мира, становился серебряным и бронзовым призёром ЧМ, а также серебряным призёром Олимпийских игр 2016 года.

В 2020 году завоевавший на текущем чемпионате мира серебряную медаль Давид Белявский исполнил необычный трюк во время тренировки. Он выполнил сальто назад и приземлился на спину Никите Нагорному.