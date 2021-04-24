Нагорный стал восьмикратным чемпионом Европы по спортивной гимнастике

Российский гимнаст Никита Нагорный завоевал золото в вольных упражнениях на чемпионате Европы по спортивной гимнастике, проходящем в эти дни в швейцарском Базеле, сообщает ТАСС.
Для 24-летнего спортсмена это золото стало восьмым в карьере и вторым — в вольных упражнениях. По итогам шести видов программы результат Нагорного
Нагорный стал восьмикратным чемпионом Европы, в его активе также одна бронзовая медаль. Он трижды побеждал на чемпионатах мира, становился серебряным и бронзовым призёром ЧМ, а также серебряным призёром Олимпийских игр 2016 года.
В 2020 году завоевавший на текущем чемпионате мира серебряную медаль Давид Белявский исполнил необычный трюк во время тренировки. Он выполнил сальто назад и приземлился на спину Никите Нагорному.