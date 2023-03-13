«Мы не сильнее»: ветеран «Спартака» об участии России в азиатском турнире Ветеран «Спартака» Кавазашвили поддержал участие сборной России в азиатском турнире

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Анзор Кавазашвили

УЕФА и ФИФА не будут допускать ни сборную, ни российские клубы до международных соревнований, поэтому сейчас необходимо срочно искать организацию, в которой можно играть официальные матчи, заявил NEWS.ru экс-вратарь сборной СССР и ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили. Так он прокомментировал новость о возможном участии сборной России в первом чемпионате Футбольной ассоциации Центральной Азии (CAFA). По мнению Кавазашвили, российская национальная команда не будет самой сильной в Азии, а недавние матчи с Таджикистаном и Киргизией показали, что «мы не сильнее».

В ближайшие два-три года, а может и пять лет никто не даст нам проводить матчи, поэтому надо срочно искать ту самую организацию, где мы можем себя показать и проводить официальные матчи. Какая разница, если это будет Азиатская конфедерация футбола? Да, они слабее, чем европейские сборные, но обратите внимание, что за последнее время на чемпионате мира появились сильные команды, которые составляют европейцам настоящую конкуренцию. Это значит, что повышается мастерство азиатских, африканских, южноамериканских футболистов, — отметил Кавазашвили.

Экс-футболист добавил, что сборная России не считается середняком по меркам Европы, а в Азиатской конфедерации есть много сильных оппонентов.

Недавно мы играли с Таджикистаном и Киргизией, и как мы сыграли? Мы не были сильнее этих команд. Когда мы говорим, что наша сборная должна сыграть хоть с какими-то соперниками, этим оскорбляем их. Сейчас наша сборная играет так же, как и данные азиатские команды, — подытожил Кавазашвили.

Ранее пресс-секретарь Федерации футбола Таджикистана (ФФТ) Фаридун Салиев рассказал, что сборная России сыграет в первом чемпионате Футбольной ассоциации Центральной Азии. Матчи группового этапа должны состояться в столицах Узбекистана и Киргизии. Турнир стартует 9 июня. С Россией за кубок ЦАФА поборются футболисты Афганистана, Ирана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана, входящих в ассоциацию с момента ее основания в 2015 году.