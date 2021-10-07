«Мы ещё в футбол плохо играем»: Губерниев о шансах сборной России

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Депутат украинской фракции «Слуга народа» Жан Беленюк решил выставить на продажу золотую медаль, которую он завоевал на Олимпиаде в Токио. Эту информацию борец греко-римского стиля сообщил на Facebook.

Депутат рассказал, что он собирается провести аукцион и продать медаль. Вырученные деньги Беленюк намерен потратить на благотворительные цели. По словам олимпийского чемпиона, с его медалью уже успели многие сфотографироваться. Он...