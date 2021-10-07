«Мы ещё в футбол плохо играем»: Губерниев о шансах сборной России

Телекомментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с NEWS.ru поделился ожиданиями от предстоящих матчей сборной России против команд Словакии и Словении, которые пройдут в рамках отбора к ЧМ-2022. Губерниев считает, что большое количество травм не должно стать проблемой для команды Валерия Карпина.
Если мы не наберём по три очка в каждом из предстоящих матчей, то любой другой исход будет для нас чреват. Нам нужно отбираться на чемпионат мира и сделать мы это сможем, если в оставшихся играх будем побеждать, — сказал Губерниев.
Также журналист ответил на вопрос, не повлияет ли большое количество травм на результат.
Да у нас всегда много обстоятельств. Мы ещё в футбол плохо играем. Об этом тоже не следует забывать. У нас средние футболисты, но из этих средних футболистов, как выясняется, можно слепить неплохую команду. Валерий Георгиевич способен это сделать. Каждый солдат должен знать свой манёвр! Я верю в Карпина, я верю в сборную. Даже несмотря на скромные имена, рассчитываю, что мы выиграем у предстоящих соперников, — заключил он.
Сборная России сыграет со Словакией 8 октября в Казани. 11 октября команда Валерия Карпина проведёт встречу со Словенией в Мариборе.
Ранее сообщалось, что бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от предстоящих матчей национальной команды против коллективов Словакии и Словении, которые пройдут в рамках отбора к ЧМ-2022. Мостовой считает, что сборная России в этих играх потеряет очки.