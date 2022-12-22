Мужчинам разрешили выступать в синхронном плавании на Олимпиаде

Фото: Naoki Nishimura/AFLO/Global Look Press

Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил мужчинам участвовать в синхронном плавании на летних Олимпийских играх 2024 в Париже, сообщается на сайте Международной федерации плавания. По словам президента федерации Хусейна Аль-Мусаллама, водные виды спорта универсальны, а мужчины отлично зарекомендовали себя в синхронном плавании.

Это объявление знаменует собой веху в истории синхронного плавания. Эволюция вида спорта в направлении инклюзивности идет быстрыми темпами, и это решение МОК и Международной федерации плавания поможет нам стать примером для всего олимпийского движения, — заявил Аль-Мусаллам.

5 декабря МОК отказался снимать санкции и защитные меры в отношении спортсменов из России и Белоруссии.

МОК в конце февраля текущего года рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать спорстменов из РФ и Белоруссии к участию в соревнованиях. Причиной стало начало специальной операции на Украине. В этой связи ряд федераций исключили россиян и белорусов из соревнований под своей эгидой. Также были отменены международные соревнования на территории РФ. Кроме того, часть федераций допустили выступление спорстменов из двух стран исключительно в нейтральном статусе.