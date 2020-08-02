Муж биатлонистки Ларисы Куклиной рассказал, как живёт за счёт жены

Муж биатлонистки Ларисы Куклиной и по совместительству её личный тренер похвалился, что живёт за счёт жены. Об этом Михаил Куклин сам рассказал своим подписчикам в Instagram.
Спортсменка накануне сообщила, что купила мужу дорогую машину, что он и подтвердил, добавив, что сам себе на авто денег накопить не может, и призвал всех ему завидовать.
Друзья, эту машину купила мне Лара. Я, к сожалению, заработать не могу, поэтому живу на её деньги, друзья. Вот так вот. Завидуйте мне, — сказал супруг биатлонистки в видеоролике.
Высказалась по поводу мужа и сама спортсменка:
Живёт на мои деньги! Нахал.
Позже пара удалила скандальное видео. До этого Куклин как-то обмолвился, что катается на «старом корейце». Сам он до 2008 года выступал за Белоруссию по лыжным гонкам.
Куклину нельзя упрекнуть в жадности. В прошлом году спортсменка выставила на аукцион бутылку шампанского, полученную за второе место на Кубке мира по биатлону в Австрии. Деньги Куклина собиралась передать воспитаннице детдома из Азова, которая мечтает встретиться с младшим братом.
Ранее NEWS.ru сообщал, что биатлонистка Лариса Куклина показала лучший результат среди спортсменок сборной России, заняв седьмое место в спринте на последнем этапе Кубка мира. Отстрелявшаяся безупречно россиянка после второй стрельбы уходила на трассу со вторым временем, но сил на последний круг ей не хватило.
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