Муж биатлонистки Ларисы Куклиной рассказал, как живёт за счёт жены

https://static.news.ru/photo/3e0d35de-d471-11ea-849e-fa163e074e61_660.jpg Лариса Куклина Фото: Tomi Hänninen/Newspix24/Global Look Press

Муж биатлонистки Ларисы Куклиной и по совместительству её личный тренер похвалился, что живёт за счёт жены. Об этом Михаил Куклин сам рассказал своим подписчикам в Instagram.

Спортсменка накануне сообщила, что купила мужу дорогую машину, что он и подтвердил, добавив, что сам себе на авто денег накопить не может, и призвал всех ему завидовать.

Друзья, эту машину купила мне Лара. Я, к сожалению, заработать не могу, поэтому живу на её деньги, друзья. Вот так вот. Завидуйте мне, — сказал супруг биатлонистки в видеоролике.

@kuklinmiha

Высказалась по поводу мужа и сама спортсменка:

Живёт на мои деньги! Нахал.

Позже пара удалила скандальное видео. До этого Куклин как-то обмолвился, что катается на «старом корейце». Сам он до 2008 года выступал за Белоруссию по лыжным гонкам.

Куклину нельзя упрекнуть в жадности. В прошлом году спортсменка выставила на аукцион бутылку шампанского, полученную за второе место на Кубке мира по биатлону в Австрии. Деньги Куклина собиралась передать воспитаннице детдома из Азова, которая мечтает встретиться с младшим братом.

Ранее NEWS.ru сообщал, что биатлонистка Лариса Куклина показала лучший результат среди спортсменок сборной России, заняв седьмое место в спринте на последнем этапе Кубка мира. Отстрелявшаяся безупречно россиянка после второй стрельбы уходила на трассу со вторым временем, но сил на последний круг ей не хватило.