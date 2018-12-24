USD  68.0085 EUR  77.9717
GOLD1,262 $   Brent53.59 $ Bitcoin4,173.95 $
МОСКВА-8°C16:16
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. спорт

Мутко остался без Универсиады

Виталий Мутко Сергей Булкин/News.ru

Виталий Мутко

спорт [ версия для печати ]

Заместитель председателя правительства России Ольга Голодец возглавила организационный комитет зимней Универсиады 2019 года. На этом посту она сменила Виталия Мутко.

В состав оргкомитета вошли также министр науки и высшего образования Михаил Котюков, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков, министр здравоохранения Вероника Скворцова, президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, глава компании «Норильский никель» Владимир Потанин и генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов, сообщает официальный интернет-портал правовой информации.

Универсиада-2019 пройдёт с 2 по 12 марта. Её примет Красноярск.

Ранее News.ru писал, что Мутко понравилась его работа в РФС. О его отставке стало известно 19 декабря.

С 2012 по 2016 год он занимал пост министра спорта РФ. Впервые его избрали на пост президента РФС в 2005 году. В декабре 2017-го он приостановил свою деятельность на этом посту в связи с допинговым скандалом в российском спорте. Исполняющим обязанности главы организации был назначен Александр Алаев.

Новым исполняющим обязанности президента стал Сергей Прядкин. Исполком РФС назначил дату проведения внеочередной отчетно-выборной конференции организации на 22 февраля 2019 года. До 12 февраля будет проходить выдвижение кандидатов на пост президента организации.


#Мутко #Универсиада-2019
самое читаемое
политика
Россия уничтожит резиденцию Порошенко в случае войны
спорт
Слуцкая отказала Медведевой в возвращении

читайте также
спорт 13:55, 24 декабря 2018
Тарасова призвала «оставить надежду» Медведевой
спорт 13:41, 24 декабря 2018
Тарасова назвала правила фигурного катания «идиотскими»
спорт 13:25, 24 декабря 2018
Зидана опять посватали в «Манчестер Юнайтед»
Лента новостей
в мире 16:13
Древние захоронения обнаружены на севере Китая
мнение 16:10
Матвиенко: необходимо ограничить сроки содержания под стражей
спорт 16:05
Для Макгрегора нашёлся новый соперник-боксёр
в мире 16:05
Эрдоган пообещал освободить сирийских курдов
в мире 16:02
Комитет избирателей Украины назвал депутатов-прогульщиков
происшествия 16:00
Неизвестный обстрелял ресторан в центре Брюсселя
экономика 15:59
Увеличение продолжительности здоровой жизни обсудят в Сочи
в мире 15:55
Вывод войск из Сирии назвали рождественским подарком США
спорт 15:52
«Спартак» захотел футболиста ЦСКА
происшествия 15:50
Ростехнадзор перед ЧП отменил проверку на шахте Соликамска
в мире 15:47
Нетаньяху обвинили в попытке расчленить Сирию
политика 15:42
Медведев требует представить документы по нацпроектам
политика 15:42
Глава Росстата ушёл в отставку
в мире 15:38
Французский журналист рассказал о запрете статьи про Донбасс
культура 15:38
Друзья молятся о здоровье Быкова
Другие новости
спорт 16:05
Для Макгрегора нашёлся новый соперник-боксёр
спорт 15:52
«Спартак» захотел футболиста ЦСКА
спорт 15:36
Колобков готов принять экспертов WADA «хоть завтра»
спорт 15:18
Слуцкая рассказала о трагедии Туктамышевой
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top