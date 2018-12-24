Мутко остался без Универсиады

https://news.ru/storage/news/eac1995c255419c8ff417d11ba5561cd/72b807d3-eaef-4f21-871a-fdf6d8b97262_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Виталий Мутко

Заместитель председателя правительства России Ольга Голодец возглавила организационный комитет зимней Универсиады 2019 года. На этом посту она сменила Виталия Мутко.

В состав оргкомитета вошли также министр науки и высшего образования Михаил Котюков, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков, министр здравоохранения Вероника Скворцова, президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, глава компании «Норильский никель» Владимир Потанин и генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов, сообщает официальный интернет-портал правовой информации.

Универсиада-2019 пройдёт с 2 по 12 марта. Её примет Красноярск.

Ранее News.ru писал, что Мутко понравилась его работа в РФС. О его отставке стало известно 19 декабря.

С 2012 по 2016 год он занимал пост министра спорта РФ. Впервые его избрали на пост президента РФС в 2005 году. В декабре 2017-го он приостановил свою деятельность на этом посту в связи с допинговым скандалом в российском спорте. Исполняющим обязанности главы организации был назначен Александр Алаев.

Новым исполняющим обязанности президента стал Сергей Прядкин. Исполком РФС назначил дату проведения внеочередной отчетно-выборной конференции организации на 22 февраля 2019 года. До 12 февраля будет проходить выдвижение кандидатов на пост президента организации.