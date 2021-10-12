«Мировые рекорды никому не нужны»: Ягудин о прокате Валиевой в Финляндии

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин, комментируя выступление Камилы Валиевой на Finlandia Trophy, заявил, что мировые рекорды никому не нужны. Своими мыслями бывший фигурист поделился на странице в Insragram.

Российская фигуристка Камила Валиева, выступающая под руководством Этери Тутберидзе, выиграла турнир в Финляндии. На нём спортсменка установила два мировых рекорда. Один в произвольной программе — 174,31, а второй — по сумме двух программ — 249,24.

Мировые рекорды никому не нужны! Это пустое место! Нужны медали. Желательно олимпийские, — написал Ягудин.

Предыдущий мировой рекорд в произвольной программе принадлежал Александре Трусовой — 166,62 балла. А по сумме баллов лидировала Алёна Косторная — 247,59 балла.

Ранее сообщалось, что американский журналист Филипп Херш отреагировал на победу российской фигуристки Камилы Валиевой на турнире Finlandia Trophy. Он считает, что судьи поставили 15-летней спортсменке высокие баллы только по той причине, что она русская.