«Мировые рекорды никому не нужны»: Ягудин о прокате Валиевой в Финляндии
Белла Гаургашвили
Белла Гаургашвили
14:37, 12 октября 2021
Камила Валиева Фото: Kalle Parkkinen/Newspix24/Global look Press
Читайте нас в Google Новости
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин, комментируя выступление Камилы Валиевой на Finlandia Trophy, заявил, что мировые рекорды никому не нужны. Своими мыслями бывший фигурист поделился на странице в Insragram.
Российская фигуристка Камила Валиева, выступающая под руководством Этери Тутберидзе, выиграла турнир в Финляндии. На нём спортсменка установила два мировых рекорда. Один в произвольной программе — 174,31, а второй — по сумме двух программ — 249,24.
Мировые рекорды никому не нужны! Это пустое место! Нужны медали. Желательно олимпийские, — написал Ягудин.
Предыдущий мировой рекорд в произвольной программе принадлежал Александре Трусовой — 166,62 балла. А по сумме баллов лидировала Алёна Косторная — 247,59 балла.
Ранее сообщалось, что американский журналист Филипп Херш отреагировал на победу российской фигуристки Камилы Валиевой на турнире Finlandia Trophy. Он считает, что судьи поставили 15-летней спортсменке высокие баллы только по той причине, что она русская.