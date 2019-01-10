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Миронова назвала промахи в спринте обидными

Светлана Миронова Алексей Филиппов/РИА Новости

Светлана Миронова

спорт [ версия для печати ]

Российская биатлонистка Светлана Миронова после спринтерской гонки заявила, что допустила обидные промахи на огневом рубеже. Она допустила по одному промаху на «лёжке» и «стойке».

«Допустила обидные промахи. На стрельбе была нехватка концентрации, из-за этого допустила промахи», — сказала спортсменка в эфире телеканала «Матч ТВ».

Биатлонистка отметила, что её состояние накануне гонки было плохим. Своё выступление Миронова оценила как удовлетворительное.

Светлана Миронова финишировала на 17-м месте, показав лучший результат среди российских спортсменок. Биатлонистка показала 8-й ход на лыжне.

Ранее News.ru сообщал о результатах женской сборной России по биатлону на четвёртом этапе Кубка мира, который проходит в немецком Оберхофе.


#биатлон #СветланаМиронова
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