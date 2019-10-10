Министр спорта России Павел Колобков заявил, что персонифицированная карта болельщика (Fan ID), которая была применена на Олимпийских играх-2014 в Сочи и чемпионате мира-2018 по футболу в России, признана одной из лучших.
Система Fan ID, которая ранее не была реализована нигде, была признана одной из лучших, — сказал министр в рамках панельной дискуссии «Стратегия-2030. Инновации будущего» на форуме «Россия — спортивная держава» в Нижнем Новгороде.
Ранее сообщалось, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) согласовал использование паспорта болельщика (Fan ID) во время чемпионата Европы-2020, писал News.ru.
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