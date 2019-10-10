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Помощник президента России Игорь Левитин в рамках форума «Россия — спортивная держава», проходящего в Нижнем Новгороде, заявил, что в рамках «Стратегии-2030» принято 13 национальных проектов, из которых пять спортивных.

«Стратегия-2030» — главный вопрос. Принято 13 национальных проектов, из которых пять спорт, — сказал Левитин в рамках панельной дискуссии «Стратегия-2030. Инновации будущего». Он добавил, Россия должна обеспечить доступ к спортивной...