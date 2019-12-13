https://static.news.ru/photo/cfb4555a-1dae-11ea-bd60-fa163e074e61_660.jpg Фото: Artem Lepesin/CC BY-SA 4.0/wikipedia.org

Министр спорта РФ Павел Колобков получил орден Александра Невского.

По данным Sports.ru, награждение прошло в закрытом режиме. Однако указ о награждении, который традиционно публикуют на госпорталах, не появился.

Орденом Александра Невского награждают за укрепление международного авторитета РФ и за особые заслуги в общественно полезной деятельности.

Ранее министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что не долженоправдываться за решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить Россию, а также отметил, что другие страны могут равнятьсяна Россию в вопросах антидопинговой работы, писал NEWS.ru.