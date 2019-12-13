Министр спорта РФ Павел Колобков получил орден Александра Невского.
По данным Sports.ru, награждение прошло в закрытом режиме. Однако указ о награждении, который традиционно публикуют на госпорталах, не появился.
Орденом Александра Невского награждают за укрепление международного авторитета РФ и за особые заслуги в общественно полезной деятельности.
Ранее министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что не долженоправдываться за решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить Россию, а также отметил, что другие страны могут равнятьсяна Россию в вопросах антидопинговой работы, писал NEWS.ru.
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