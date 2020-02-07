https://static.news.ru/photo/db3d9834-49ad-11ea-be49-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press/Petter Arvidson

Министр спорта РФ Олег Матыцин заверил, что отношения со Всемирным антидопинговым агентством (WADA) носят конструктивный характер.

По поводу восстановления отношений с WADA — эти отношения конструктивные, мы понимаем серьёзность задач по антидопинговой работе. Россия полностью активно работает по обеспечению чистоты спорта, — сказал Матыцин журналистам.

Исполком WADA 9 декабря принял решение лишить статуса соответствия РУСАДА. Это может на четыре года оставить Россию без права проводить крупнейшие соревнования, а российских спортсменов — выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под национальным флагом. До вердикта CAS эти санкции в силу ещё не вступили.

WADA подало в CAS официальный запрос по спору с РУСАДА. Документ направили в соответствии со специальными положениями, применимыми к арбитражной процедуре. В качестве истца в заявке указано WADA, в качестве ответчика — РУСАДА. ОКР и ПКР также присоединились к делу в качестве третьей стороны.

Ранее министр спорта Олег Матыцин заявил, что есть все основания для защиты российских спортсменов, писал NEWS.ru.