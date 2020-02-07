https://static.news.ru/photo/3ca2d9e8-49ab-11ea-a0b0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр спорта Олег Матыцин заявил, что есть все основания для защиты российских спортсменов.

Реальная задача — создание максимально комфортных условий спортсменов к Токио. Мы не должны тратить время на изучение того, что уже сделано. Что касается проблемы с участием в Олимпиаде—2020, вы знаете, что будут рассмотрены претензии к РУСАДА, мы уверены, что есть все основания для защиты наших спортсменов, — сказал Матыцин журналистам.

По его словам, главная задача, чтобы флаг и гимн были на Олимпийских играх.

Надеюсь, побед наших спортсменов будет много, — добавил министр.

Исполком WADA 9 декабря принял решение лишить статуса соответствия РУСАДА. Это может на четыре года оставить Россию без права проводить крупнейшие соревнования, а российских спортсменов — выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под национальным флагом. До вердикта CAS эти санкции в силу ещё не вступили.

WADA подало в CAS официальный запрос по спору с РУСАДА. Документ направили в соответствии со специальными положениями, применимыми к арбитражной процедуре. В качестве истца в заявке указано WADA, в качестве ответчика — РУСАДА. ОКР и ПКР также присоединились к делу в качестве третьей стороны, писал NEWS.ru.